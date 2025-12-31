Affitti brevi e variante al Pug dopo lo stop del Consiglio di Stato il Comune è pronto a riattivare l’iter

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, il Comune di Bologna si prepara a riattivare l’iter riguardante gli affitti brevi e la variante al Pug. La decisione riapre il dialogo tra le istituzioni e gli operatori del settore, in vista di un possibile aggiornamento delle normative urbanistiche. La questione resta centrale per lo sviluppo del mercato immobiliare e per le future strategie di regolamentazione.

La sentenza del Consiglio di Stato sugli affitti brevi e sulla variante al Piano urbanistico generale riapre il confronto tra Palazzo d'Accursio e gli operatori del settore. Se da un lato il Comune di Bologna ribadisce che il pronunciamento riguarda esclusivamente un vizio procedurale e non mette.

Sentenza del Consiglio di Stato su variante al Pug e affitti brevi. Dichiarazione dell’assessore Laudani - “La sentenza del Consiglio di Stato accoglie il ricorso limitatamente ad un aspetto meramente procedurale, inerente l’iter di (ri)pubblicazione della variante generale a seguito dell’accoglimento di a ... sassuolo2000.it

Affitti brevi: c’è una nuova sentenza su alcune regole imposte dal Comune - Per l’amministrazione, il giudizio del Consiglio di Stato accoglie il ricorso solo “limitatamente”, mentre per la Lega potrebbe essere “un punto di svolta” ... bolognatoday.it

Tasse, tra tagli dell'Irpef e stretta sugli affitti brevi: le novità per il 2026 x.com

La legge di Bilancio introduce rincari su assicurazioni, carburanti, sigarette, affitti brevi e molti altri. Cosa pagheremo di più - facebook.com facebook

