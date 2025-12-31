Affitti brevi e variante al Pug dopo lo stop del Consiglio di Stato il Comune è pronto a riattivare l’iter

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, il Comune di Bologna si prepara a riattivare l’iter riguardante gli affitti brevi e la variante al Pug. La decisione riapre il dialogo tra le istituzioni e gli operatori del settore, in vista di un possibile aggiornamento delle normative urbanistiche. La questione resta centrale per lo sviluppo del mercato immobiliare e per le future strategie di regolamentazione.

La sentenza del Consiglio di Stato sugli affitti brevi e sulla variante al Piano urbanistico generale riapre il confronto tra Palazzo d’Accursio e gli operatori del settore. Se da un lato il Comune di Bologna ribadisce che il pronunciamento riguarda esclusivamente un vizio procedurale e non mette. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

