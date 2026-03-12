Bus a Biandronno | 5 adolescenti assalgono uno studente

Martedì pomeriggio sulla linea V121 tra Varese e Osmate, cinque adolescenti hanno tentato di rapinare un ragazzo di 16 anni mentre stava tornando da scuola. L’episodio si è verificato a Biandronno, dove il giovane è stato assalito da un gruppo di coetanei. La scena è stata segnalata alle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Un pomeriggio di martedì, sulla linea V121 che collega Varese a Osmate passando per Biandronno, si è consumato un tentativo di rapina contro un ragazzo sedicenne mentre tornava da scuola. Il padre del giovane ha sporto denuncia ai carabinieri di Gavirate non solo per l'aggressione subita, ma anche per il comportamento dell'autista che, secondo la famiglia, non ha prestato soccorso immediato. L'episodio si è svolto nel primo pomeriggio tra i paesi del Medio Verbano e della Valcuvia, coinvolgendo un gruppo di cinque adolescenti vestiti in stile maranza con abbigliamento tutto nero. La vittima, pur chiedendo aiuto al conducente, è stata lasciata sola alla fermata di piazza Cavour a Biandronno, dove è scesa spaventata ed è corsa a casa.