Reggio Emilia, 21 dicembre 2025 – Gli agenti della Squadra mobile di Reggio Emilia hanno arrestato un cittadino egiziano di 25 anni, con precedenti penali, sospettato di aver commesso una violenza sessuale ai danni di un minorenne alla fermata del bus. L’indagine è ancora in corso per chiarire i fatti e raccogliere eventuali ulteriori elementi.

Reggio Emilia, 21 dicembre 2025 - Gli agenti della Squadra mobile di Reggio hanno arrestato un egiziano di 25 anni, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e richiedere asilo, in quanto sospettato di violenza sessuale nei confronti di un minorenne. L’episodio in questione risale a un mese fa, nel primo pomeriggio del 19 novembre, quando un ragazzino di 14 anni è rimasto vittima di un’aggressione a sfondo sessuale, mentre si trovava nei pressi della fermata del bus, in via Settembrini, alla periferia cittadina. Il giovane era stato notato a bordo del bus. E quando è sceso dal mezzo pubblico, di ritorno dalla scuola e diretto a casa, il 25enne lo avrebbe raggiunto e, con un pretesto, ha iniziato a parlare con lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, violenza sessuale a studente alla fermata del bus

