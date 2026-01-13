Preghiera della sera 13 Gennaio 2026 | Aiutami ad amarti mio Dio

La preghiera della sera del 13 gennaio 2026 invita a rivolgere a Dio una richiesta di aiuto nel rafforzare l’amore verso di Lui. Recitarla ogni sera, come questa, è un momento di gratitudine e riflessione per ringraziare il Signore per la giornata appena trascorsa e chiedere il suo sostegno nel vivere con fede e umiltà.

"Aiutami ad amarti, mio Dio". È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell'universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo.

Preghiera della sera - 13 gennaio 2026

