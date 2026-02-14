Preghiera della sera 14 Febbraio 2026 | Accogli o Dio le mie preghiere

Il 14 febbraio 2026, molte persone si sono rivolte alla Beata Vergine Maria con una preghiera per trovare conforto dopo una giornata difficile. La richiesta di accoglienza da parte di Dio si unisce alle voci di chi cerca, nelle parole di fede, un modo per affrontare le sfide quotidiane. In molte case, si è acceso un lumino vicino all’immagine della Madonna, simbolo di speranza e protezione.

Al termine della la tua giornata, una preghiera della sera alla Beata Vergine Maria, per restare saldi nella fede e scorgere nuovi segni di speranza anche nel buio. Santa Maria, Vergine della notte, noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questa sera dedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male.