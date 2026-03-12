Brindisi | due bar riaprono il sequestro è stato annullato

A Brindisi, due bar nel centro della città hanno riaperto questa mattina, giovedì 12 marzo 2026, dopo che il giudice ha annullato il sequestro disposto in precedenza. L’ordinanza ha consentito la revoca dei sigilli, permettendo ai due esercizi di riprendere regolarmente l’attività. La decisione è stata comunicata ufficialmente e le aperture sono avvenute senza ulteriori ostacoli.

Due esercizi commerciali nel cuore di Brindisi hanno i sigilli rimossi questa mattina, giovedì 12 marzo 2026, grazie a un’ordinanza del giudice per le misure cautelari. Il Bar Da Felle e l’Opera Lounge Bistrot tornano ad operare dopo che il collegio presieduto da Vincenzo Scardia ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso il 10 febbraio scorso. La decisione arriva in seguito al ricorso presentato dagli avvocati Enrica Viti e Arturo Perrone, i quali avevano messo in dubbio la fondatezza delle accuse relative al disturbo della quiete pubblica. Il caso non riguarda solo questi due locali, ma fa parte di un contesto più ampio che vede coinvolti altri tre esercizi: La Plaza, Room 46 e Niklas, che restano chiusi in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

