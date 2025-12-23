Maltempo a Giugliano annullato il live di Gabriele Esposito in piazza Matteotti | confermato il brindisi

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa delle avverse condizioni meteo previste per domani, mercoledì 24 dicembre, è stato annullato il concerto live di Gabriele Esposito in piazza Matteotti a Giugliano. A darne notizia è il sindaco Diego D’Alterio attraverso i canali social. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, considerando le previsioni che annunciano pioggia e condizioni . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

maltempo a giugliano annullato il live di gabriele esposito in piazza matteotti confermato il brindisi

© Teleclubitalia.it - Maltempo a Giugliano, annullato il live di Gabriele Esposito in piazza Matteotti: confermato il brindisi

Leggi anche: Cagliari Sassuolo 0-0 LIVE: gol annullato a Esposito per fuorigioco

Leggi anche: Cagliari Sassuolo 0-0 LIVE: tentativo dal limite di Palestra. Gol annullato a Esposito per fuorigioco

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.