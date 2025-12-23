A causa delle avverse condizioni meteo previste per domani, mercoledì 24 dicembre, è stato annullato il concerto live di Gabriele Esposito in piazza Matteotti a Giugliano. A darne notizia è il sindaco Diego D’Alterio attraverso i canali social. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, considerando le previsioni che annunciano pioggia e condizioni . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Maltempo a Giugliano, annullato il live di Gabriele Esposito in piazza Matteotti: confermato il brindisi

