Brindisi al Cetma il Demolab sull’innovazione digitale nelle costruzioni

Venerdì 13 marzo, presso il CETMA di Brindisi, si terrà Demolab – Innovazione digitale per le costruzioni: dalla teoria alla pratica. L’evento si svolgerà nella sede del centro di ricerca della Cittadella e sarà incentrato sulla presentazione delle tecnologie digitali applicate al settore delle costruzioni. Durante l’incontro, verranno mostrate diverse applicazioni pratiche di queste innovazioni.

L'iniziativa, in programma venerdì 13 marzo presso la Cittadella della ricerca, offrirà una serie di dimostrazioni pratiche sull'applicazione delle tecnologie più avanzate nel mondo delle costruzioni L'evento si svolgerà dalle 9.30 alle 11.30 nella sede del Cetma, alla Cittadella della Ricerca di Brindisi. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di Cetma Dishme – European Digital Innovation Hub, che supporta imprese e pubbliche amministrazioni nei percorsi di innovazione e trasformazione digitale.

