Brindisi punta sull’innovazione digitale per una Protezione Civile più efficiente

Brindisi, 19 dicembre 2025 – Brindisi compie un passo decisivo verso una Protezione Civile sempre più digitale e integrata. Con l’adozione della piattaforma TEGIS, il Comune di Brindisi entra nella rete dei 25 Comuni pugliesi che hanno scelto il primo sistema certificato ACN per la gestione integrata delle emergenze. La piattaforma, insieme al progetto “ Brindisi Smart City Port ” – avviato dal Comune di Brindisi in partnership con l’ Università del Salento – è stata al centro della conferenza stampa ospitata stamane presso il Centro Polifunzionale della Protezione Civile di Brindisi. Sono intervenuti: Daniela Maglie, Assessore con deleghe a Personale, Contenzioso e Affari Generali del Comune di Brindisi, Antonio Claudio Orefice, Dirigente del Settore di Polizia Locale, Sicurezza Urbana e Protezione Civile del Comune di Brindisi, Francesco Maria Ermani, Disaster Manager e CEO di TEGIS e, connessa da remoto, Antonella Longo, docente in database and big data management all’Università del Salento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

