Bosch annuncia una svolta nella sua strategia: entro il 2030 punta a crescere di più investendo nell’innovazione digitale. La multinazionale tedesca si prepara a tagliare i costi e a migliorare l’efficienza, con l’obiettivo di tornare a crescere e rafforzare la sua presenza sul mercato.

Bosch ha ufficializzato una nuova fase strategica con l’obiettivo di rilanciare la crescita entro il 2030, puntando su innovazione digitale, riduzione dei costi strutturali e maggiore efficienza operativa. L’azienda tedesca, che ha chiuso il 2024 con un fatturato di 90,3 miliardi di euro, prevede per il 2025 un livello stabile intorno ai 91 miliardi, nonostante un contesto economico globale segnato da rallentamenti e tensioni commerciali. La crescita dei ricavi al netto delle valute si attesterà al +4,2%, ma il margine operativo EBIT si è ridotto a circa il 2%, in calo rispetto al 3,5% del 2024, a causa di volumi inferiori, aumenti dei dazi e spese legate a riorganizzazioni interne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bosch punta sul digitale e sull’innovazione per rilanciare la crescita entro il 2030

