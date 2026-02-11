Ogni sera, l’Arco della Pace si riempie di pubblico per lo spettacolo di luci e musica al tramonto. Folla di cittadini e turisti si raduna puntuale dalle 18 alle 23 per ammirare il braciere olimpico che, con giochi di luci, illumina il cuore di Milano. La magia delle giornate olimpiche si vive anche qui, in un luogo simbolico della città, tra il Castello Sforzesco e il Parco Sempione.

Milano, 11 febbraio 2026 – Continuano le giornate olimpiche di Milano. Dopo la magia e le emozioni delle cerimonia di inaugurazione dei Giochi invernali a San Siro venerdì scorso, c’è qualcosa che sembra essere particolarmente entrato nel cuore di milanesi e turisti: parliamo del braciere olimpico, che si trova in un luogo molto suggestivo della città, l’Arco della Pace, al Parco Sempione, con una vista suggestiva sul Castello Sforzesco. Il braciere è finito sotto i riflettori mondiali durante la cerimonia di via a Milano-Cortina con l’accensione da parte di due tedofori d’eccezione, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, due leggende dello sci azzurro e mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il braciere olimpico fa battere i cuori: ogni giorno folla all’Arco della Pace per lo show di luci e musica allo scoccare dell’ora (dalle 18 alle 23)

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Ogni sera, l’Arco della Pace si riempie di gente per vedere il Braciere delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina.

Oggi Milano si riempie di luci e musica all'Arco della Pace.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Il Braciere Olimpico all’Arco della Pace; Milano Cortina 2026, chi accenderà il braciere olimpico: loro due sono i favoriti; Milano-Cortina, quali saranno gli ultimi tedofori? Da Tomba a Compagnoni, vota il sondaggio; Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa nelle sedi di gara di Milano.

Il braciere olimpico fa battere i cuori: ogni giorno folla all’Arco della Pace per lo show di luci e musica allo scoccare dell’ora (dalle 18 alle 23)Migliaia di scatti e video sui social per il calderone dei Giochi con vista sul Castello Sforzesco che custodisce come uno scrigno la fiamma ogni giorno al centro di uno suggestivo spettacolo. Cosa sa ... ilgiorno.it

Oggi si accende il braciere olimpico all'Arco della Pace: quando vedere (gratis) gli show di luce e musicaL’evento è previsto alle 22.30. A partire da sabato 7 febbraio, al braciere all’Arco della Pace spettacoli di luce e musica ... milanotoday.it

UN ARCO DELLA PACE TUTTO DI LEGO L'opera dell'artista Luca Petraglia, composta da ben 27.000 pezzi per rappresentare uno dei luoghi più iconici di Milano e dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026, con tanto di braciere, è visibile nelle aree comuni di - facebook.com facebook

Buona serata da Milano. La Guardia di Finanza al braciere Olimpico all'Arco della Pace. #NoiconVoi x.com