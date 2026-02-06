Oggi si accende il braciere olimpico all' Arco della Pace | quando vedere gratis gli show di luce e musica

Oggi Milano si riempie di luci e musica all'Arco della Pace. Alle 20 si accende il braciere olimpico, un momento che segna l'inizio ufficiale dei Giochi invernali. Le luci, i fuochi d’artificio e le esibizioni musicali renderanno lo spettacolo visibile a tutti, gratuitamente. La cerimonia di apertura a San Siro si svolgerà più tardi, ma già da questa sera la città dà il benvenuto agli atleti e ai visitatori.

