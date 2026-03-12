Braccio dell' operaio schiacciato nel silos assolto il responsabile della sicurezza
Il responsabile della sicurezza, in servizio il giorno dell'incidente, è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. L'incidente coinvolge un operaio che rimase schiacciato con un braccio nella bocchetta di un silos per circa 15 minuti, mentre tentava di liberarsi da un sasso rimasto incastrato. La decisione riguarda la sua eventuale responsabilità in quella circostanza.
È stato assolto con formula piena «per non aver commesso il fatto» il responsabile della sicurezza in servizio il giorno durante il quale un operaio rimase schiacciato circa 15 minuti con un braccio nella bocchetta di un silos, nel tentativo di liberarlo forse da un sasso rimasto incastrato.
