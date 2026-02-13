Operaio morto nel cantiere assolto il direttore tecnico | Il suo piano di sicurezza era corretto

La Corte d’appello di Perugia ha deciso di assolvere il direttore tecnico coinvolto nel caso della morte di un operaio di 58 anni, avvenuta nel cantiere della galleria Cupigliolo il 17 dicembre 2010. La causa principale della tragedia risulta essere un malfunzionamento di una macchina utilizzata nello scavo, che ha portato alla perdita di controllo e all’incidente fatale. La decisione si basa sull’affermazione che il piano di sicurezza adottato dal responsabile era conforme alle norme e alle procedure previste, anche dopo aver esaminato le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.

La Corte d'appello di Perugia ha rivisto le responsabilità per la morte di un operaio di 58 anni, avvenuta all'interno di un cantiere per la costruzione della galleria Cupigliolo il 17 dicembre del 2010, distinguendo ruoli e competenze in un ambiente di lavoro complesso come un fronte di scavo. I giudici hanno confermato la condanna per il capo imbocco (o preposto) e per l'operatore della macchina "posa centine", ma hanno assolto "per non aver commesso il fatto" il direttore tecnico di cantiere. Il principale imputato, il direttore tecnico, era finito sotto processo per il reato di omicidio colposo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

