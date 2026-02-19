Braccio incastrato nel silos chiesti due mesi La difesa | È lui che si è messo in pericolo

Nel 2019, un lavoratore si è incastrato con il braccio nel silos dell’Rdb Ita di Alseno, causando un grave incidente. La causa principale è stata la scarsa attenzione durante le operazioni di carico, che ha portato all’incidente. La procura ha chiesto due mesi di reclusione per il responsabile, mentre la difesa sostiene che il lavoratore si sia messo in pericolo da solo. Il processo si avvicina alla conclusione, con le testimonianze e gli accertamenti tecnici pronti a entrare nel vivo.

Verso la fine il processo che vede imputato un delegato alla sicurezza all'epoca in servizio all'Rdb. Parte civile l'operaio che rimase schiacciato per 15 minuti Si avvia alle battute finali il processo per un infortunio sul lavoro avvenuto nel 2019 all'Rdb Ita di Alseno. Il 6 giugno un operaio rimase schiacciato per circa 15 minuti con un braccio nella bocchetta di un silos, nel tentativo di liberarlo forse da un sasso rimasto incastrato. L'uomo – che riportò gravi lesioni, subì tre interventi e ad oggi ha un'invalidità parziale: non tornò al lavoro per un anno – è parte civile (con la moglie) con gli avvocati Paolo Ferroni e Sabrina Romanini nel processo che vede imputato l'allora responsabile per la sicurezza della fabbrica difeso dall'avvocato Alessandro Ferrini, con l'accusa di lesioni gravi avvenute sul posto di lavoro per colpa e negligenza di chi era preposto appunto alla sicurezza.