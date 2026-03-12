BPER | JpMorgan Chase ha una partecipazione potenziale del 10%

JPMorgan Chase ha una partecipazione potenziale superiore al 10% in BPER, una quota che ha attirato l'attenzione per la sua entità. Nonostante questa notizia, il titolo della banca continua a perdere terreno in Borsa, con un calo dello 0,75% e un prezzo di 11,185 euro. La situazione si verifica in un contesto di movimenti azionari generalmente negativi.

JPMorgan Chase ha una partecipazione potenziale superiore al 10% in BPER, quota che ha fatto scalpore per la sua consistenza, ma che non ha prodotto grandi effetti sul titolo della Banca, che procede in Borsa in ribasso dello 0,75% a 11,185 euro. La partecipazione a ben vedere è in gran parte rappresentata da strumenti derivati, che vanno ad aggiungersi ad una quota del 6,74% detenuta in azioni con diritto di voto, quindi solo per tale frazione in grado di incidere sulla governance dell’Istituto. La partecipazione potenziale testimonia comunque la fiducia che la banca d’affari nutre nei confronti dell’Istituto, messosi in luce nell’ambito del risiko bancario con l’acquisizione della Popolare di Sondrio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

