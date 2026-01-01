Chevy Chase vorrebbe una reunion del film I tre amigos in Only Murders in the Building 6

Chevy Chase ha espresso il desiderio di una reunion con Steve Martin e Martin Short, protagonisti di

Il comico ha parlato della sua speranza di recitare ancora una volta accanto a Steve Martin e Martin Short, con cui ha recitato nel film di Landis. Chevy Chase ha rivelato che nel suo futuro spera ci sia una reunion del film I tre amigos, di cui è stato protagonista nel 1986 accanto a Steve Martin e Martin Short. La commedia era stata diretta da John Landis ed era stata scritta da Martin in collaborazione con Lorne Michaels e Randy Newman. Il desiderio di realizzare una reunion L'occasione per recitare nuovamente con i suoi due colleghi e amici potrebbe emergere grazie alla serie Only Murders in the Building, di cui arriverà prossimamente (in Italia sugli schermi di Disney+) la sesta stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

