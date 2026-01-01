Chevy Chase ha espresso il desiderio di una reunion con Steve Martin e Martin Short, protagonisti di

Il comico ha parlato della sua speranza di recitare ancora una volta accanto a Steve Martin e Martin Short, con cui ha recitato nel film di Landis. Chevy Chase ha rivelato che nel suo futuro spera ci sia una reunion del film I tre amigos, di cui è stato protagonista nel 1986 accanto a Steve Martin e Martin Short. La commedia era stata diretta da John Landis ed era stata scritta da Martin in collaborazione con Lorne Michaels e Randy Newman. Il desiderio di realizzare una reunion L'occasione per recitare nuovamente con i suoi due colleghi e amici potrebbe emergere grazie alla serie Only Murders in the Building, di cui arriverà prossimamente (in Italia sugli schermi di Disney+) la sesta stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chevy Chase vorrebbe una reunion del film I tre amigos in Only Murders in the Building 6

Leggi anche: Only Murders in the Building rinnovata per una sesta stagione!

Leggi anche: Only Murders in the Building | Hulu rinnova per una sesta stagione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

25 / CALENDARIO DELL'AVVENTO DI DTN Un natale esplosivo (National Lampoon's Christmas Vacation) 1989 Chevy Chase nella 3ª tappa della saga vacanziera del National Lampoon's. Che ne dite di un tiro al bersaglio ai tradizionali riti natalizi del Norda - facebook.com facebook