Borussia Dortmund-Augsburg sabato 14 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Gialloneri favoriti sui Fuggerstaedter

Sabato 14 marzo 2026 alle 15:30, si sfideranno Borussia Dortmund e Augsburg in un match di campionato. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono già disponibili. Il Borussia Dortmund, guidato dall’allenatore Kovac, arriva da una vittoria nel derby contro il Colonia e punta a mantenere il secondo posto in classifica, mentre l’Augsburg cerca punti importanti.

Il derby vinto sul campo del Colonia ha permesso al Borussia Dortmund di Kovac di allungare sulla concorrenza, e un’eventuale vittoria contro l’Augsburg permetterebbe di consolidare ulteriormente il secondo posto in classifica. Aria di derby al Rhein-Energie Stadion, con i padroni di casa che però sono capitolati in meno di un’ora sotto i colpi del duo Guirassy-Beier, prima di rialzare la testa nel finale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Borussia Dortmund-Augsburg (sabato 14 marzo 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gialloneri favoriti sui Fuggerstaedter Articoli correlati Borussia Dortmund-Augsburg (sabato 14 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Gialloneri favoriti sui FuggerstaedterIl derby vinto sul campo del Colonia ha permesso al Borussia Dortmund di Kovac di allungare sulla concorrenza, e un’eventuale vittoria contro... Borussia Dortmund-Augsburg (sabato 14 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiIl derby vinto sul campo del Colonia ha permesso al Borussia Dortmund di Kovac di allungare sulla concorrenza, e un’eventuale vittoria contro... Tutto quello che riguarda Borussia Dortmund Augsburg sabato 14... Temi più discussi: Dortmund - Augusta; Borussia Dortmund-Augsburg: probabili formazioni e streaming gratis della gara; Kovac: Dortmund non ha ancora ottenuto nulla; Borussia Dortmund-Augsburg (sabato 14 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Bundesliga 2025-2026: Borussia Dortmund-Augsburg, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Borussia Dortmund-Augsburg, ventiseiesima giornata di Bundesliga. Calcio d'inizio alle 15.30 al Signal Iduna Park ... sportal.it Borussia Dortmund-Augsburg: probabili formazioni e streaming gratis della garaBorussia Dortmund-Augsburg: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita di Bundesliga in tv e streaming sabato 14 marzo 2026 ... msn.com Le ultime 4 partite di Yan Diomande vs Wolfsburg vs Borussia Dortmund vs Amburgo vs Augsburg x.com