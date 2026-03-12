Sabato 14 marzo 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra Borussia Dortmund e Augsburg. Il match si svolgerà allo stadio dei gialloneri, che arrivano dalla vittoria nel derby contro il Colonia e sono favoriti secondo le quote di scommessa. L’obiettivo del Borussia Dortmund è rafforzare la posizione di secondo in classifica, mentre l’Augsburg cerca punti importanti in trasferta.

Il derby vinto sul campo del Colonia ha permesso al Borussia Dortmund di Kovac di allungare sulla concorrenza, e un’eventuale vittoria contro l’Augsburg permetterebbe di consolidare ulteriormente il secondo posto in classifica. Aria di derby al Rhein-Energie Stadion, con i padroni di casa che però sono capitolati in meno di un’ora sotto i colpi del duo Guirassy-Beier, prima di rialzare la testa nel finale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Augsburg (sabato 14 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Gialloneri favoriti sui Fuggerstaedter

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