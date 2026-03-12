Il 14 marzo 2026 alle 15:30 si gioca Borussia Dortmund contro Augsburg. Il Borussia Dortmund ha recentemente vinto il derby contro il Colonia, aumentando il distacco sulla concorrenza. La squadra di Kovac cerca una vittoria contro l’Augsburg per rafforzare la posizione di secondo in classifica. Sono state fornite formazioni, quote e pronostici sulla partita.

Il derby vinto sul campo del Colonia ha permesso al Borussia Dortmund di Kovac di allungare sulla concorrenza, e un’eventuale vittoria contro l’Augsburg permetterebbe di consolidare ulteriormente il secondo posto in classifica. Aria di derby al Rhein-Energie Stadion, con i padroni di casa che però sono capitolati in meno di un’ora sotto i colpi del duo Guirassy-Beier, prima di rialzare la testa nel finale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Augsburg (sabato 14 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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