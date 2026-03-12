Borseggiatori all' attacco 4 allontanamenti del questore

Nella giornata di oggi, il questore di Venezia ha allontanato quattro borseggiatori nel centro storico della città. Nei giorni scorsi, alcuni di questi individui erano stati segnalati dalla consigliera Monica Poli e da un gruppo di cittadini noti come “Veneziani non distratti”, che li avevano riconosciuti mentre tentavano di derubare passanti. Le forze dell’ordine hanno agito prontamente per garantire la sicurezza.

Quattro borseggiatori allontanati dal questore di Venezia, Antonio Sbordone, in un solo giorno. In centro storico si rivedono volti noti, intercettati nei giorni scorsi dalla consigliera Monica Poli e dai "Veneziani non distratti" mentre le loro mani si allungavano sulle cerniere dei malcapitati. Provano la fuga, ma vengono bloccati oltre a essere mandati via dai cittadini stessi che li segnalano nel loro pericoloso aggirarsi nella città che via via, nonostante le guerre, torna a popolarsi con l'arrivo della primavera e delle vacanze di Pasqua. Mercoledì, in piazzale Roma, i poliziotti della questura di Venezia hanno notato due persone con fare sospetto accodarsi ai turisti fino alla stazione.