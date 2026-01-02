Piazza Venezia | banda di borseggiatori aggredisce i carabinieri alla fermata del bus
A piazza Venezia, giovedì sera, si è verificato un episodio di tensione tra carabinieri e alcuni borseggiatori. Due coppie di sud-americani sono state colte sul fatto mentre tentavano di derubare una turista canadese alla fermata dell’autobus di piazza dell’Aracoeli. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato a un parapiglia, evidenziando ancora una volta le difficoltà nel contrastare i reati nelle zone di passaggio.
Parapiglia alla fermata dell’autobus a piazza Venezia tra carabinieri e borseggiatori. Giovedì sera, nei pressi della fermata degli autobus di piazza dell’Aracoeli, due coppie di borseggiatori sud-americani sono stati notati mentre rubavano il telefono cellulare ad una turista canadese che stava. 🔗 Leggi su Romatoday.it
