Piazza Venezia | banda di borseggiatori aggredisce i carabinieri alla fermata del bus

A piazza Venezia, giovedì sera, si è verificato un episodio di tensione tra carabinieri e alcuni borseggiatori. Due coppie di sud-americani sono state colte sul fatto mentre tentavano di derubare una turista canadese alla fermata dell’autobus di piazza dell’Aracoeli. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato a un parapiglia, evidenziando ancora una volta le difficoltà nel contrastare i reati nelle zone di passaggio.

