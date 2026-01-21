Pantheon e Giocattolo vintage inaugurano la nuova stagione fieristica di Piacenza Expo

Pantheon, fiera nazionale di numismatica, filatelia e collezionismo alla sua 43ª edizione, e la Mostra-mercato del Giocattolo Vintage, alla sua 7ª edizione, apriranno la nuova stagione fieristica di Piacenza Expo. Due eventi consolidati che offrono occasioni di incontro e approfondimento per appassionati e collezionisti, confermando l’impegno della fiera nel settore del collezionismo e del gioco vintage.

Saranno ancora Pantheon - storica fiera nazionale di numismatica, filatelia e collezionismo, giunta alla sua 43esima edizione - e la Mostra-mercato del Giocattolo Vintage, quest’anno alla sua 7ª edizione, a inaugurare la nuova stagione fieristica di Piacenza Expo.Venerdì 23 e sabato 24 gennaio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it C’È POSTA PER TE: I RE DELLE SERIE RAI INAUGURANO LA NUOVA STAGIONE DEL PEOPLE SHOWIl 10 gennaio, Maria De Filippi riapre le porte di C’è Posta per Te, giunto alla sua 26ª stagione. Mostra-scambio del giocattolo vintageIl 31 gennaio e il 1 febbraio a Roma si svolgerà la Mostra Scambio del Giocattolo Vintage, un evento dedicato agli appassionati di giocattoli d’epoca. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. A Piacenza Expo tornano Pantheon e la mostra del giocattolo vintageTRE GIORNATE PER GLI AMANTI DI FILATELIA, NUMISMATICA E COLLEZIONISMO A PIACENZA EXPO TORNANO PANTHEON E LA MOSTRA DEL GIOCATTOLO VINTAGE. Saranno ancora ... piacenzasera.it Mostra Cavalieri dello Zodiaco a Marcianise: giocattoli vintage e nostalgiaScopri la Mostra del Giocattolo Vintage a Marcianise: un viaggio tra i Cavalieri dello Zodiaco e ricordi da Coscia Giocattoli. Leggi l'intervista a Vincenzo Coscia. eroicafenice.com Riflessi studios. . Nuovo giocattolo in studio. Grazie compari - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.