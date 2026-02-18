novegro borsa scambio

Novegro Borsa Scambio si svolge domenica 22 febbraio nel Padiglione C del Parco Esposizioni Novegro, attirando appassionati di giocattoli e videogiochi vintage. La causa è la crescente passione per il collezionismo tra giovani e adulti, che spinge questa grande manifestazione. Quest’anno, i visitatori potranno trovare action figure rare, set Lego e oggetti da collezione provenienti da vari anni. La fiera offre un’occasione per scambiare, acquistare e riscoprire pezzi unici. L’evento si conferma uno degli appuntamenti più attesi nel settore.

La tua collezione di giocattoli e videogiochi dei "tempi d'oro" non è mai abbastanza grande? Novegro Borsa Scambio, che si svolgerà domenica 7 settembre nel Padiglione C delParco Esposizioni Novegro fa decisamente al caso tuo! In fiera troverai un mondo di affascinanti balocchi senza tempo tra cui:- action figure di ogni tipo- Lego e costruzioni- peluche e pupazzi- bambole di tutti i generi- giocattoli giapponesi e robot vintage-soldatini-retrogaming-giochi da tavolo-macchinine e altri mini-veicoli-modellismo ferroviarioOrario di apertura (Padiglione C):– domenica 7 settembre: 9:00 – 16:00