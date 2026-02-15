Boom di truffe telefoniche anche a Latina | l' allarme della questura

A Latina, le truffe telefoniche sono aumentate in modo significativo, causando preoccupazione tra i cittadini. La polizia ha ricevuto numerose segnalazioni di chiamate fasulle che si spacciano per rappresentanti di enti ufficiali. In alcuni casi, i truffatori hanno tentato di ottenere dati personali o soldi, sfruttando tecniche di inganno sempre più sofisticate.

i malviventi utilizzano software per far apparire i numeri del 112 o delle forze dell'ordine, per carpire la fiducia delle vittime. Anche in provincia i nuovi casi di truffa del "Voto alla ballerina" Una massiccia campagna di truffe telefoniche si sta registrando anche a Latina. A segnalare un aumento del fenomeno dello spoofing è la questura. I malviventi utilizzano software e sofisticate applicazioni per far apparire sul display delle vittime i numeri delle forze dell'ordine, come il 112 o il numero diretto della questura o dei commissariati territoriali. Fanno quindi credere al malcapitato di turno di ricevere una chiamata autentica dalla polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri e una volta carpita la sua fiducia segnalano accessi abusivi al suo conto corrente o prelievi non autorizzati, spingendo la vittima a compiere delle "operazioni di sicurezza", che in realtà però trasferiscono denaro ai truffatori.🔗 Leggi su Latinatoday.it

La Polizia di Monza lancia l’allarme sulle truffe telefoniche: in queste ore aumentano le chiamate false che cercano di approfittare di situazioni di emergenza.

La Questura di Lecce avverte i cittadini di stare attenti alle truffe telefoniche che arrivano con numeri falsi, ma sembrare ufficiali.

