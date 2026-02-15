Boom di truffe telefoniche anche a Latina | l' allarme della questura
A Latina, le truffe telefoniche sono aumentate in modo significativo, causando preoccupazione tra i cittadini. La polizia ha ricevuto numerose segnalazioni di chiamate fasulle che si spacciano per rappresentanti di enti ufficiali. In alcuni casi, i truffatori hanno tentato di ottenere dati personali o soldi, sfruttando tecniche di inganno sempre più sofisticate.
i malviventi utilizzano software per far apparire i numeri del 112 o delle forze dell'ordine, per carpire la fiducia delle vittime. Anche in provincia i nuovi casi di truffa del "Voto alla ballerina" Una massiccia campagna di truffe telefoniche si sta registrando anche a Latina. A segnalare un aumento del fenomeno dello spoofing è la questura. I malviventi utilizzano software e sofisticate applicazioni per far apparire sul display delle vittime i numeri delle forze dell'ordine, come il 112 o il numero diretto della questura o dei commissariati territoriali. Fanno quindi credere al malcapitato di turno di ricevere una chiamata autentica dalla polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri e una volta carpita la sua fiducia segnalano accessi abusivi al suo conto corrente o prelievi non autorizzati, spingendo la vittima a compiere delle "operazioni di sicurezza", che in realtà però trasferiscono denaro ai truffatori.🔗 Leggi su Latinatoday.it
“Suo nipote ha avuto un incidente, servono soldi”, boom di truffe telefoniche: allarme e consigli della Polizia
La Polizia di Monza lancia l’allarme sulle truffe telefoniche: in queste ore aumentano le chiamate false che cercano di approfittare di situazioni di emergenza.
Truffe telefoniche tramite finti numeri affidabili, la Questura di Lecce lancia l'allarme contro lo spoofing
La Questura di Lecce avverte i cittadini di stare attenti alle truffe telefoniche che arrivano con numeri falsi, ma sembrare ufficiali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dalla truffa della ballerina a quella del Caf, come difendersi dai raggiri sul cellulare; Suo nipote ha avuto un incidente, servono soldi, boom di truffe telefoniche: allarme e consigli della Polizia; Boom di truffe telefoniche: i consigli per difendersi - POP; VIDEO | Voteresti mia nipote?: boom di denunce sulla nuova truffa che arriva da Whatsapp.
Boom di truffe telefoniche anche a Latina: l'allarme della questurai malviventi utilizzano software per far apparire i numeri del 112 o delle forze dell'ordine, per carpire la fiducia delle vittime. Anche in provincia i nuovi casi di truffa del Voto alla ballerina ... latinatoday.it
Suo nipote ha avuto un incidente, servono soldi, boom di truffe telefoniche: allarme e consigli della PoliziaLe forze dell’ordine, come le banche non chiedono mai denaro o oggetti preziosi. Se ricevete una chiamata avvisate subito il 112 ... msn.com
BOOM DI TRUFFE WHATSAPP: ATTENZIONE, NON ABBOCCATE ! facebook
Continua il boom di truffe, furti e rapine: in 8 casi su 10 non si trova il colpevole x.com