Bonus domotica 2026 a quanto ammonta e chi vi può accedere quest’anno

Il bonus domotica 2026 permette di ottenere detrazioni fiscali per chi installa dispositivi smart nelle proprie abitazioni. Quest’anno, il contributo copre una percentuale delle spese sostenute e si rivolge a proprietari di immobili che vogliono rendere le loro case più efficienti e tecnologiche. La misura si applica a interventi di miglioramento e aggiornamento degli impianti domestici.

Trasformare la propria abitazione in una smart home non è più solo una questione di comfort, ma una scelta strategica per il portafoglio e l’ambiente. Il bonus domotica 2026 (ufficialmente noto come Building Automation ) si conferma come uno dei pilastri degli incentivi edilizi, offrendo un’importante agevolazione fiscale per chi decide di investire nell’efficienza energetica. Questa misura permette di recuperare una parte significativa delle spese sostenute per l’installazione di sistemi multimediali che consentono il controllo remoto e automatizzato degli impianti di riscaldamento, produzione d’acqua calda e climatizzazione. Non si tratta solo di accendere i riscaldamenti con uno smartphone, ma di monitorare i consumi in tempo reale per abbattere gli sprechi e ottimizzare la classe energetica dell’immobile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

