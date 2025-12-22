Il bonus Tari 2026 dovrebbe interessare qualcosa come 4 milioni di famiglie e verrà riconosciuto, in modo automatico, ai nuclei familiari che nel corso del 2025 abbiano avuto una soglia Isee al di sotto dei 9.530 euro. La misura, che è stata approvata quest’anno, arriverà effettivamente nel corso dei primi mesi del 2026. L’ammontare del contributo è pari al 25% della Tari che deve essere versata. Bonus Tari 2026, come funziona. Il bonus Tari 2026 è uno sconto automatico del 25% sulla tassa rifiuti. Viene erogato automaticamente, senza la necessità di presentare domanda. L’agevolazione si va ad integrare nel sistema dei bonus sociali esistenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bonus Tari 2026: chi può ottenerlo, a quanto ammonta lo sconto, cosa fare per richiederlo

Leggi anche: Bonus giovani imprenditori, ora si può richiedere: come fare, a chi spetta e a quanto ammonta

Leggi anche: Bonus Computer, c’è ancora tempo: chi può richiederlo e come ottenerlo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bonus Tari 2026: chi può ottenerlo, a quanto ammonta lo sconto, cosa fare per richiederlo - Viene erogato automaticamente, senza la necessità di presentare domanda. ilfattoquotidiano.it