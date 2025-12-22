Bonus Tari 2026 | chi può ottenerlo a quanto ammonta lo sconto cosa fare per richiederlo
Il bonus Tari 2026 dovrebbe interessare qualcosa come 4 milioni di famiglie e verrà riconosciuto, in modo automatico, ai nuclei familiari che nel corso del 2025 abbiano avuto una soglia Isee al di sotto dei 9.530 euro. La misura, che è stata approvata quest’anno, arriverà effettivamente nel corso dei primi mesi del 2026. L’ammontare del contributo è pari al 25% della Tari che deve essere versata. Bonus Tari 2026, come funziona. Il bonus Tari 2026 è uno sconto automatico del 25% sulla tassa rifiuti. Viene erogato automaticamente, senza la necessità di presentare domanda. L’agevolazione si va ad integrare nel sistema dei bonus sociali esistenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Bonus confermati L’amministrazione comunale conferma anche per il 2026 il bonus bebè, la riduzione della Tari, il bonus residenti e il kit Scuola. Il Sindaco Matteo Pajola: «Sono iniziative a cui teniamo particolarmente, che rinnoviamo per il 2026 e rinnovere - facebook.com facebook
