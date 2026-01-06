L’Ecobonus 2026, confermato dalla Legge di Bilancio, permette di usufruire di agevolazioni fiscali per interventi di miglioramento energetico degli edifici. La proroga fino al 31 dicembre 2026 mantiene le stesse aliquote del 2025. In questa guida, si spiega come funziona, come richiederlo e chi può beneficiarne, offrendo informazioni chiare e aggiornate per i cittadini interessati.

Confermato anche per quest’anno l’ Ecobonus: la Legge di Bilancio 2026 ha prorogato fino al 31 dicembre l’agevolazione mantenendo le stesse aliquote del 2025. La detrazione fiscale può essere richiesta per i lavori realizzati in un immobile di proprietà, che hanno lo scopo di ridurre i consumi energetici. Come funziona l’Ecobonus nel 2026. Nel 2026 le famiglie hanno la possibilità di chiedere una detrazione fiscale per i lavori di riqualificazione energetica che hanno effettuato sugli immobili di proprietà già esistenti. L’ Ecobonus prevede due diverse aliquote, calcolate sul totale delle spese che sono state effettuate e che sono ammesse per accedere alla misura, in base al tipo di immobile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ecobonus 2026, come funziona, come si ottiene e chi lo può chiedere quest’anno

Leggi anche: Legge 104, le novità del 2026: chi può chiedere i congedi da gennaio e come funziona lo smart working prioritario

Leggi anche: Canone Rai, chi può chiedere l’esenzione per il 2026 e come

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bonus fotovoltaico 2026, tutti gli sconti per risparmiare sulle bollette; Mobilità 2026/2027, se si ottiene il trasferimento si potrebbero perdere tutti i punti della continuità.

Ecobonus 2026: come funziona, beneficiari, importi e novità - Vediamo che benefici restano per chi effettua lavori di efficientamento energetico sugli immobili. msn.com