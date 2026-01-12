Bonus Tari a chi spetta in base all’Isee e come richiederlo | le novità
Il bonus Tari 2026 offre uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti per le famiglie in difficoltà economiche. L’assegnazione del beneficio dipende dall’indicatore ISEE, che ne determina l’accesso. In questa guida, vengono illustrate le modalità di richiesta e le ultime novità in materia, per aiutare chi ne ha diritto a usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente.
Il bonus Tari 2026 è uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti riservato alle famiglie che stanno affrontando alcune difficoltà economiche. La misura, al pari del bonus bollette, viene riconosciuta in modo automatico nel momento in cui gli aventi diritto presentano la documentazione per aggiornare l’Isee. Sconto del 25% sui rifiuti per le famiglie in difficoltà. Attraverso il bonus Tari 2026 il legislatore ha voluto introdurre uno strumento per fornire sostegno economico alle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico-sociale. L’agevolazione è stata introdotta attraverso l’ articolo 57-bis, comma 2, del Decreto Legge n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
