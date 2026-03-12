Giacomo Bonaventura ha da poco annunciato il suo ritiro dal calcio, dopo una lunga carriera tra Atalanta, Milan e Fiorentina. 'Jack di cuori' è tornato a parlare dei suoi anni in rossonero in un'intervista esclusiva concessa a 'Tutti Convocati', programma radiofonico in onda sulle frequenze di 'Radio 24'. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Sul ritiro: "Avevo già deciso alcuni mesi fa, ma non sentivo la necessità di dirlo pubblicamente. Poi hanno iniziato a chiedermi un po' in giro e l'ho comunicato con un post su Instagram. All'inizio mi mancava l'adrenalina che ti da uno stadio. Quando da un giorno all'altro non senti più 70. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Bonaventura: "Mi sarebbe piaciuto vincere di più al Milan. Modric un fuoriclasse. Su Allegri …"

