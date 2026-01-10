Disinnesco bomba a Rovereto domenica treni fermi tra Trento e Ala

Domenica 11 gennaio, a Rovereto, si svolgeranno le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto in via Maioliche. Le operazioni inizieranno alle 9.30 e comporteranno la sospensione del traffico ferroviario tra Trento e Ala. È consigliabile pianificare gli spostamenti in anticipo, considerando possibili disagi durante questa operazione di sicurezza.

