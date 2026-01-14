Sono terminate le operazioni di montaggio dell’“Hesco Bastion” nel cantiere del nuovo teatro “Il Ferruccio” tra Empoli e Vinci. La fase preparatoria è finalizzata al disinnesco di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovato nel sito. Le operazioni proseguiranno con attenzione e senza particolari criticità, garantendo la sicurezza delle aree interessate.

EMPOLI e VINCI Sono terminate ieri mattina le operazioni di montaggio dell’ “hesco bastion“ per il disinnesco del secondo ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale ritrovato nel cantiere del nuovo teatro “Il Ferruccio“. I militari dell’esercito hanno posizionato i gabbioni metallici riempiti di terra per creare una camera di contenimento che riduce il raggio di sicurezza e protegge la popolazione e gli artificieri da schegge e detriti in caso di detonazione accidentale. La data di domenica 18 gennaio si avvicinando e i comuni di Empoli e di Vinci si stanno preparando ad un’altra maxi evacuazione, come quella avvenuta lo scorso 7 settembre, con circa 5mila persone che dovranno temporaneamente lasciare le loro abitazioni per permettere la rimozione delll’ordigno “gemello“ del primo: una bomba d’aereo di fabbricazione americana da circa 500 libbre sganciata presumibilmente durante i tentativi di abbattere il vicino ponte sull’Arno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bomba nel cantiere ’Hesco Bastion’ montato. Preparazione in corso per il disinnesco-bis

Leggi anche: Bomba Day a Milazzo, il 4 gennaio operazioni di disinnesco in sicurezza nel quartiere San Paolino

Leggi anche: Bomba d'aereo trovata a Legnago, a fine mese il disinnesco: il piano delle operazioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Bomba di oltre 500 libbre nel cantiere a Empoli, nuova evacuazione. Ecco quando - Empoli e Vinci, 25 novembre 2025 – È stata fissata per domenica 18 gennaio 2026 la data della nuova evacuazione per favorire le operazioni di despolettamento e rimozione del secondo ordigno bellico ... lanazione.it

Nel cantiere spunta bomba a mano inesplosa della seconda guerra mondiale - MONTAPPONE Ritrovata all’interno di un cantiere edile una bomba a mano inesplosa della seconda guerra mondiale, fatta detonare sul posto dagli... ilrestodelcarlino.it

Il 2° reggimento genio guastatori alpini dell'Esercito ha terminato con successo l’Operazione "Leno", neutralizzando una bomba d'aereo di tipo AN-M65 da 1000 libre, rinvenuta il 16 dicembre scorso in un cantiere edile nei pressi del centro urbano di Rovereto - facebook.com facebook

Madonna ma dobbiamo fare per sbarazzarci di Gagliotti mettere una bomba ai cantieri #upas x.com