La squadra bolognese si prepara a sfidare la Rinascita in vista della Final Four di A2, un appuntamento importante per la stagione. Il team ha dichiarato di puntare alla conquista della Coppa, che rappresenta uno degli obiettivi principali. La competizione si svolge in questo mese di marzo, con le squadre più forti del campionato che si confrontano in partite decisive.

C’è la Coppa in bella vista e la Dole vuole alzarla al cielo in questo marzo di fuoco. La stagione biancorossa è arrivata a uno dei suoi snodi cruciali, con la Final Four di A2 che coinvolge il gotha del campionato. Rimini contro Brindisi, ancora una volta. Per giocare anche domenica e vedersela con chi la spunterà tra Verona e Pesaro. "Abbiamo tanta voglia di giocarci questa Coppa, tanto più che saremo al Flaminio, nella nostra casa – dice il direttore tecnico, Alessandro Bolognesi (nella foto) –. Vincere davanti ai nostri tifosi avrebbe valore doppio. Questa Coppa è un nostro obiettivo". Sul nuovo parquet, messo a punto per l’occasione dalla Lega nazionale pallacanestro, si affronteranno quattro squadre che hanno avuto percorsi diversi, soprattutto dopo la qualificazione alla Final Four al termine del girone d’andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bolognesi carica la Rinascita: "La Coppa è un nostro obiettivo"

Articoli correlati

Luis Enrique amaro per l’eliminazione dalla Coppa di Francia: «Risultato ingiusto, abbiamo dominato! Addio Triplete? Non era un nostro obiettivo, vorrei…»Nonostante la dolorosa eliminazione dalla Coppa di Francia avvenuta agli ottavi di finale per mano dei rivali cittadini del Paris FC, Luis Enrique ha...

Canzi suona la carica: «La squadra ha reagito con grande rabbia all’eliminazione. Scudetto? Noi dovremo fare il nostro domani»Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Altri aggiornamenti su Bolognesi carica

Bolognesi sprona la sua Rinascita: Con Pesaro un passo avantiTra un’amichevole e l’altra, la Dole Basket Rimini cresce e progredisce in diversi settori del gioco. Il successo con Roseto di martedì porta con sé parecchie indicazioni e lo stesso sarà domani con ... ilrestodelcarlino.it

Referendum sulla Giustizia, Paolo Bolognesi: «Con il sì la Strage di Bologna sarebbe senza verità»L'ex presidente dei familiari delle vittime del 2 agosto oggi alla guida del comitato della società civile bolognese per il no: «Se vince il `sì´ al la seconda mossa sarà fare il premierato, per arriv ... corrieredibologna.corriere.it