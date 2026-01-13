Luis Enrique amaro per l’eliminazione dalla Coppa di Francia | Risultato ingiusto abbiamo dominato! Addio Triplete? Non era un nostro obiettivo vorrei…
Luis Enrique ha commentato l’eliminazione del PSG dalla Coppa di Francia, evidenziando come la squadra abbia dominato la partita e considerando ingiusto il risultato. Il tecnico spagnolo ha sottolineato che l’obiettivo principale non era il Triplete e ha espresso fiducia nel percorso del team, mantenendo un atteggiamento equilibrato nonostante l’eliminazione agli ottavi contro il Paris FC.
Luis Enrique amaro per l’eliminazione dalla Coppa di Francia: le parole del tecnico spagnolo dopo il KO del PSG contro il Paris FC Nonostante la dolorosa eliminazione dalla Coppa di Francia avvenuta agli ottavi di finale per mano dei rivali cittadini del Paris FC, Luis Enrique ha scelto di non drammatizzare, difendendo a spada tratta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
