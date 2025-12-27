Insulti e minacce di morte alla moglie anche davanti ai figli piccoli | denunciato

27 dic 2025

Insulti e minacce di morte alla moglie, anche davanti ai figli piccoli. È per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia che un disoccupato quarantaquattrenne di Favara è stato denunciato, dai carabinieri, alla Procura di Agrigento. Una segnalazione partita dal racconto della donna-vittima. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

