Usa Ilhan Omar | Retorica odio di Trump alimenta minacce di morte contro di me

La deputata democratica Ilhan Omar ha denunciato che Donald Trump ha alimentato la retorica dell’odio, portando a minacce di morte nei suoi confronti. La settimana scorsa, Omar è stata avvicinata e spruzzata con un liquido durante un evento a Minneapolis, e ora si sente più minacciata che mai. La situazione si fa sempre più tesa, e l’attenzione si sposta sul rischio che le parole dei politici possano tradursi in violenza reale.

La deputata democratica americana di origine somala Ilhan Omar ha accusato il presidente Donald Trump di aver minacciato la sua sicurezza, un giorno dopo essere stata avvicinata e spruzzata con del liquido durante un evento a Minneapolis. L’uomo arrestato per l’aggressione di martedì ha postato online a sostegno del presidente repubblicano. “Ogni volta che il presidente degli Stati Uniti ha scelto di usare una retorica piena di odio per parlare di me e della comunità che rappresento, le mie minacce di morte salgono alle stelle”, ha detto Omar durante una conferenza stampa. Alla domanda se fosse nervosa all’idea di apparire in pubblico, ha detto: “La paura e l’intimidazione non funzionano con me”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Approfondimenti su Ilhan Omar

La deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di mira ancora una volta a Minneapolis.

Durante un comizio in Iowa, Donald Trump ha nuovamente criticato e insultato la deputata del Minnesota Ilhan Omar, accusandola di provenire da un Paese “disastro”.

Ultime notizie su Ilhan Omar

