Allegri rischia di saltare la sfida di Bologna-Milan a causa di un problema fisico. La squadra si prepara senza il suo allenatore, che potrebbe essere costretto a seguire la partita da fuori. Intanto, il Milan perde anche Pulisic, che non sarà disponibile per il match. La situazione si fa complicata per i rossoneri, già alle prese con diverse assenze importanti.

Pesantissima tegola per il Milan in vista del posticipo di Serie A contro il Bologna: ecco le ultime da Milanello. Il 23esimo turno di Serie A si chiuderà martedì sera (ore 20,45) con l’atteso posticipo che metterà di fronte Bologna e Milan. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria dopo il pari sul campo della Roma che li ha allontanati dalla vetta, mentre la compagine rossoblu è in grande difficoltà e viene da due ko di fila, contro Fiorentina e Genoa. Saelemaekers (LaPresse) – Calciomercato.it Da Milanello arrivano pessime notizie per Max Allegri. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’allenatore rossonero sarà infatti costretto a rinunciare a Saelemaekers, out per il riacutizzarsi del problema all’adduttore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Allegri è nei guai, forfait in vista di Bologna-Milan: tegola Pulisic

Allegri espulso nel finale di Milan-Bologna si toglie la giacca e va dal quarto uomo

Milan nei guai, si opera: stop lunghissimoAncora un problema per il tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Ora il Milan è in grande difficoltà, vedremo come reagirà. Con il pari casalingo contro il Sassuolo il Milan di Massimiliano Allegri ... diregiovani.it

Allegri furioso nei secondi finali di Cagliari-Milan: Non possiamo prendere questi rischi. Con chi ce l’haAllegri è una furia nei secondi finali di Cagliari-Milan: l'allenatore rossonero ha rimproverato Saelemaekers e Füllkrug per la gestione del pallone ... fanpage.it

#Saelemaekers out contro il Bologna. #Pulisic a rischio. #Leao lotta con la pubalgia: le ultime sul Milan #milan #SempreMilan #SerieA #BolognaMilan - facebook.com facebook

