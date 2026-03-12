Bologna-Roma gli highlights | Bernardeschi show poi Pellegrini a porta vuota!

Nel match tra Bologna e Roma, Bernardeschi ha offerto un’ottima prestazione e ha segnato un gol, mentre Pellegrini ha segnato a porta vuota. La partita, valida per gli ottavi di coppa, si è conclusa senza un vincitore, con il risultato in equilibrio al termine dei novanta minuti, durante i quali entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni da gol.

Il derby italiano negli ottavi di coppa si conclude senza vincitori né vinti: la gara d'andata termina in equilibrio dopo novanta minuti combattuti e ricchi di occasioni. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa è Bernardeschi a rompere l'equilibrio: l'esterno trova il vantaggio con un preciso mancino. La Roma però reagisce e al 71' trova il pareggio con Pellegrini. Il finale resta incandescente: all'89' anche il Bologna sfiora il colpo grosso con Vitik, che centra la traversa. Il discorso qualificazione rimane quindi completamente aperto: la sfida decisiva è rimandata tra una settimana, quando si giocherà il ritorno allo stadio Olimpico.