Roma verso Bologna | Hermoso torna titolare ancora out Soulé

La Roma si prepara a sfidare Bologna al Dall’Ara, con Hermoso che torna in campo titolare mentre Soulé resta indisponibile. A poche ore dalla partenza, durante la rifinitura mattutina a Trigoria, Gian Piero Gasperini ha deciso gli ultimi dettagli della formazione. La squadra è pronta a partire per la trasferta in Emilia-Romagna.

La Roma mette nel mirino il Dall’Ara: a poche ore dalla partenza per la trasferta emiliana, Gian Piero Gasperini ha sciolto le ultime riserve durante la rifinitura mattutina a Trigoria. Il tecnico, che stasera interverrà in conferenza stampa insieme al portiere Mile Svilar, dovrà gestire un’infermeria ancora affollata, ma incassa un recupero vitale per il reparto arretrato: Mario Hermoso ha completato l’intera sessione con il gruppo e riprenderà ufficialmente il comando della difesa a tre. Lo spagnolo sarà il perno centrale del pacchetto arretrato, una presenza fondamentale per garantire esperienza internazionale nell’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

