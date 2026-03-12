Bologna e Roma si affrontano nell’andata degli ottavi di Europa League, terminando con un pareggio di 1-1. Bernardeschi riceve un 7,5 per la sua prestazione ispirata, Pellegrini viene valutato 7 per l’incidenza sul gioco, mentre Malen ottiene 6,5 grazie alla sua capacità di fare reparto da solo. La sfida si decide nel ritorno, che si giocherà successivamente.

Tutto rimandato al match di ritorno, Bologna e Roma pareggiano 1-1 nell'andata degli ottavi di Europa League. Al Dall'Ara le due squadre non rischiano eccessivamente, consapevoli che la qualificazione si giocherà sui 180 minuti. I rossoblù sbloccano la gara con un bel gol di Bernardeschi che sfrutta la giocata qualitativa di Rowe. I giallorossi rispondono con Pellegrini ma anche lui deve ringraziare qualcuno, in questo caso Malen che con una grande sterzata manda fuori gioco la difesa emiliana e serve un cioccolatino da spingere solo in rete. Malen colpisce anche un palo ma nel finale Vitik sfiora il gol vittoria ma viene fermato dalla traversa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bologna-Roma 1-1, le pagelle: Bernardeschi (7,5) ispirato, Pellegrini (7) incide, Malen (6,5) fa reparto da solo

