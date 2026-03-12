Le pagelle | Bologna-Roma 1-1 | Pellegrini risponde a Bernardeschi

Nel match di andata degli ottavi di Europa League, Bologna e Roma hanno pareggiato 1-1. Bernardeschi ha aperto le marcature per la squadra ospite, mentre Pellegrini ha risposto per i padroni di casa nel secondo tempo. La partita si è conclusa con un risultato che mantiene tutte le possibilità di qualificazione aperte per entrambe le squadre.

Il primo atto del derby italiano negli ottavi di Europa League si chiude con un 1-1 che lascia totalmente aperto il discorso qualificazione. Al Renato Dall'Ara, Bologna e Roma danno vita a una sfida vibrante, decisa dalle fiammate dei singoli e da una ripresa vissuta su ritmi altissimi. Al vantaggio iniziale di un ispirato Federico Bernardeschi ha risposto il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, subentrato dalla panchina per raddrizzare una gara che sembrava stregata per la compagine di Gian Piero Gasperini, fermata per ben due volte dai legni. La sblocca Bernardeschi, Rowe ispira il vantaggio rossoblù. Dopo un primo tempo contratto, caratterizzato da una Roma timida in avvio e da un Bologna più intraprendente, la gara esplode al 51?.