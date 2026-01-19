Torino-Roma le pagelle | Malen esordio da 7,5 Adams non incide 5,5

Nella partita tra Torino e Roma, Malen si distingue con un esordio da 7,5, mentre Adams fatica a incidere con un 5,5. Gasperini ritrova Dybala in buona forma e apprezza anche Ndicka. Tra i granata, Casadei dà energia, ma Lazaro spreca alcune opportunità. Ecco le valutazioni dei protagonisti, con un focus sugli aspetti più significativi della gara.

La Roma ha conquistato una vittoria di misura contro il Torino, con un punteggio di 2-0 in trasferta. La squadra romana, grazie alle prestazioni di Malen e Dybala, prosegue la serie di risultati positivi e supera la Juventus in classifica.

Moviola Torino Roma: dal gol annullato a Malen al rigore richiesto da Adams. Gli episodi dubbi del match

Analisi degli episodi più discussi nel match tra Torino e Roma, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La partita, diretta da Daniele Chiffi, ha visto momenti controversi come il gol annullato a Malen e la richiesta di rigore da parte di Adams, evidenziando l’importanza della tecnologia e delle decisioni arbitrali in un incontro caratterizzato da episodi dubbi.

Torino-Roma 0-2 pagelle: ecco chi è Malen, Dybala magie da cineteca, Gasp sorpassa la Juve - 2: Donyell Malen migliore in campo con due reti all'esordio, di cui una però annullata. sport.virgilio.it