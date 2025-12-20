Bologna Inter, Vincenzo Italiano ai microfoni di Mediaset ha analizzato nei dettagli la prestazione della sua squadra dopo la qualificazione in finale Vincenzo Italiano nel post partita della partita fra Bologna ed Inter ha parlato ai microfoni di Mediaset analizzando la prestazione della squadra. IMMOBILE DECISIVO? – «L’abbiamo preso proprio per quello. È cascato a pennello . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna Inter, Italiano nel post partita: «Immobile lo abbiamo preso proprio per essere decisivo. Ecco dove siamo stati bravi»

Leggi anche: Italiano post Lazio Bologna: «Siamo stati bravi. Un punto all’Olimpico lo accolgo bene, loro sono in grande crescita, ho visto le ultime partite»

Leggi anche: Bologna Salisburgo, Italiano nel post partita: «Abbiamo fatto una grande partita ma sul 3-1 i ragazzi…»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bologna-Inter, Supercoppa: dove vederla e probabili formazioni; Il tecnico alla vigilia di Bologna-Inter: «Ciro ha avuto un brutto infortunio. Non può partire dall'inizio. Ora lo vedo libero e tranquillo».; Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa italiana: ha battuto il Milan in semifinale; Bologna-Inter, Chivu: «Ribatteremo colpo su colpo. Calhanoglu? Si è allenato ed è a disposizione».

Bologna-Inter, Italiano nel post partita: “Immobile l’abbiamo preso per tirare questo rigore” - Il Bologna vince la semifinale di Supercoppa italiana dopo una partita sofferta fino all’ultimo: i rossoblù pareggiano 1- msn.com