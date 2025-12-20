Bologna Inter Italiano nel post partita | Immobile lo abbiamo preso proprio per essere decisivo Ecco dove siamo stati bravi
Bologna Inter, Vincenzo Italiano ai microfoni di Mediaset ha analizzato nei dettagli la prestazione della sua squadra dopo la qualificazione in finale Vincenzo Italiano nel post partita della partita fra Bologna ed Inter ha parlato ai microfoni di Mediaset analizzando la prestazione della squadra. IMMOBILE DECISIVO? – «L’abbiamo preso proprio per quello. È cascato a pennello . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
