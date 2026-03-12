Bologna in fiamme | scontro a Giurisprudenza tra collettivi

Nella giornata del 12 marzo 2026, l'Università di Bologna vive una giornata di scontri tra collettivi presso la facoltà di Giurisprudenza. La situazione si è intensificata con momenti di tensione tra studenti e gruppi di protesta all’interno dell’ateneo, creando disordini che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La facoltà è stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza.

La facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna si trova al centro di una forte tensione politica e sociale in questa giornata del 12 marzo 2026. Mentre l'ateneo prepara la commemorazione per Francesco Lorusso, studente ucciso esattamente quarantanove anni fa, un conflitto aperto si è acceso tra i collettivi studenteschi autonomi e il gruppo Azione Universitaria, legato a Fratelli d'Italia. La presenza di esponenti della destra giovanile nelle mura accademiche ha innescato proteste immediate da parte dei gruppi di sinistra, che definiscono tale presenza come una provocazione inaccettabile e un tentativo di legittimazione ideologica....

