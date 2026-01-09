Il governo, guidato da Giorgia Meloni, ha dichiarato di essere concentrato sulle proprie attività e di non considerare al momento una candidatura al Quirinale. In una battuta, ha anche scherzato sulla possibilità di lavorare con Fiorello, sottolineando la sua attenzione agli impegni attuali senza porsi obiettivi futuri legati a incarichi istituzionali.

“Se penso al Quirinale? Non so perché non mi proponete mai di andare a lavorare con Fiorello, a pagamento. Se chiedete a me che cosa vorrei fare, volentieri vorrei lavorare con Fiorello, vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello. Mi basta quello che sto facendo, mi appassiona quello che sto facendo. Chiaramente se lo farò ancora nella prossima legislatura, a questo livello, dipenderà dal voto degli italiani. Quindi attualmente diciamo non c’è nei miei radar quello di salire di livello. Ecco, diciamo mi faccio bastare il livello mio”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno in corso nell’Aula dei gruppi parlamentari della Camera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo, Meloni: "Mi basta quello che sto facendo, non penso al Quirinale"

Leggi anche: Meloni: "Io al Quirinale? Mi basta il mio livello". E ironizza: "Lavorerei volentieri con Fiorello a pagamento"

Leggi anche: Renzi dice che Meloni non andrà al Quirinale per colpa del caso Paragon: “È un’ombra sul suo governo”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Centrosinistra in piazza a Roma: «Trump fuorilegge, basta guerre»; Meloni: «Io al Colle? Vorrei lavorare con Fiorello. Con Mattarella ottimi rapporti, non sempre d'accordo. Toghe spesso vanificano lavoro....

Meloni: Io al Quirinale? Non voglio alzare il livello, mi basta ciò che sto facendo - “Non so perché non mi chiediate mai di lavorare con Fiorello a pagamento. ilgiornale.it