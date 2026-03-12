Boldrini e il teatro Verdi | È un luogo aperto a tutti Lo sento come un figlio

Il teatro Verdi è stato riaperto nel marzo del 1986 con lo spettacolo ‘A come Agathà’, tratto da un testo di Marguerite Duras e diretto da Tierry Salmon, con le sorelle gemelle Silvia e Luisa Pasello nel cast. La presidente della Camera ha dichiarato che il teatro rappresenta un luogo aperto a tutti e lo sente come un figlio. Da allora, il teatro ha ospitato numerosi spettacoli di prosa.

di Gabriele Nuti "Il primo spettacolo di prosa al Verdi nel marzo del 1986, quando il teatro venne riaperto dopo molti anni di inattività, fu ’A come Agathà’, tratto da un testo di Marguerite Duras per la regia di Tierry Salmon con protagoniste le sorelle gemelle Silvia e Luisa Pasello. Gli spettatori solo sui palchi, mentre la platea era interamente coperta da un telo come prolungamento del palco e della scena". Renzo Boldrini c’era quel 10 marzo del 1986, giovanissimo attore e regista in procinto di assumere la direzione del teatro di Santa Croce. C’era e ripercorre la storia quarantennale del Verdi che "sento come il figlio che non ho avuto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'uomo che da quarant'anni ha le chiavi del teatro Verdi. Renzo Boldrini nel marzo del 1986 riaprì quello che poi è diventato uno straordinario scrigno di cultura per tutti. Per tutte le età e per ...

