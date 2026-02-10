Questa mattina si ricorda il primo passo della Cooperativa Agricola Braccianti di Piangipane, che nel 1911 acquistò un terreno per costruire un teatro sociale. L’obiettivo era creare un punto di incontro per la comunità, dove si svolgevano comizi, spettacoli teatrali e concerti. Un luogo aperto a tutti, nato per unire e coinvolgere la gente del posto.

7 settembre 1911 la Cooperativa Agricola Braccianti di Piangipane acquistò un terreno con un progetto ambizioso: costruire un “teatro sociale” come luogo aperto a tutta la comunità per favorire la cultura, la socializzazione e l’aggregazione della popolazione contadina. La “i” nella parola “sociale” fu sostituita con la “j” per motivi estetici, dando al nome, la forma unica rimasta fino ad oggi: teatro Socjale. Nel 19201921 venne completato e inaugurato con un grande comizio, il teatro si presentava con una enorme platea, un palcoscenico in tavole e una galleria tutt’intorno, ma non aveva sedie fisse; gli spettatori dovevano portarsi le proprie sedie! Divenne sede di eventi culturali, politici e spettacoli popolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Socjale, luogo aperto alla comunità. Dai primi comizi, al teatro e ai concerti

Approfondimenti su Piangipane Luogo

La seconda parte della 36^ stagione del Teatro Socjale di Piangipane, in programma dal 16 gennaio al 27 marzo 2026, propone una ricca serie di concerti.

Il teatro totale di Caterina Erba rappresenta un percorso di crescita artistica, iniziato al Binario 7 e proseguito con successo all’Elfo di Milano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

FAR RIDERE È UN LAVORO SERIO! ANTONIO ALBANESE passa dal BSMT!

Ultime notizie su Piangipane Luogo

Argomenti discussi: Il Socjale, luogo aperto alla comunità. Dai primi comizi, al teatro e ai concerti.

Il parco multisportivo. Inaugurazione a Bientina: È un luogo aperto a tutti per ritrovarsi e giocareTaglio del nastro in via Don Falaschi dell’area attrezzata e videosorvegliata ... msn.com

Mantova, inaugurato il Parco Museo Virgilio: un luogo aperto a tutti tra storia, arte e innovazioneÈ ospitato in oltre 30 ettari di verde, con la natura a circondare le strutture militari, il Forte di Pietole, e le acque del Mincio. Il governatore lombardo Fontana: Spazio della memoria a beneficio ... ilgiorno.it