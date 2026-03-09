Bodo Glimt-Sporting Lisbona Champions League 11-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Pericolo scandinavo per i Leoni

Sabato sera allo stadio di Braga, lo Sporting Lisbona ha perso due punti importanti a causa di un rigore subito nei minuti di recupero. La partita si è conclusa con il BodoGlimt, squadra scandinava, pronta a mettere in difficoltà i portoghesi nella prossima sfida di Champions League. Le formazioni e le quote sono già state annunciate, mentre i pronostici puntano su un match aperto e incerto.

Tante volte lo Sporting Lisbona ha beneficiato degli ultimi minuti per cogliere risultati di importanza capitale: sabato sera al Municipal di Braga è andato in scena lo scenario opposto, visto che i Leoni hanno lasciato due punti vitali per un rigore subito nel recupero. Il risultato del Clasico tra Benfica e Porto lascia una porticina.