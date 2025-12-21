Impianto di idrogeno verde Progetto previsto a Torrenieri Investimento da 1,5 milioni
Nell’area di Torrenieri, in passato sede dei laterizi
Nell’area dove per anni ha insistito i laterizi "Crocchi" (Torrenieri) c’è un progetto per realizzare un importante impianto per la produzione di idrogeno verde. La notizia è ufficiale, comunicata da "ErreDue" e Pacella Luxury Real Estate, le due società che si intestano il progetto. Un milione e mezzo di euro per realizzare l’impianto e bonificare l’area dei laterizi "Crocchi". "Ufficialmente – commenta il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli – non siamo a conoscenza del progetto. Al momento abbiamo ricevuto una domanda concernente la bonifica dell’area. Per il resto i progetti sulle energie rinnovabili vengono gestiti direttamente dalla Regione, i Comuni non ne sono partecipi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
