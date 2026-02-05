Bmw | aggiornamenti tecnici 2026 per iX1 iX2 e modelli M

La Bmw ha annunciato nuovi aggiornamenti tecnici per i modelli del 2026. L’azienda ha migliorato l’autonomia delle versioni elettriche compatte come iX1 e iX2, introducendo nuovi componenti. Contestualmente, le versioni M, come M5 e XM, adottano motori V8 ibridi per adeguarsi alle future normative Euro 7. Le novità puntano a coniugare prestazioni e rispetto delle regole ambientali.

Con l'arrivo della primavera 2026 la gamma Bmw si aggiorna con novità che spaziano dall'efficienza dei sistemi elettrici all'adeguamento normativo per le motorizzazioni ad alte prestazioni. Il costruttore bavarese introduce quindi modifiche mirate ad ottimizzare consumi e autonomia sui modelli d'ingresso a zero emissioni e prepara le sue ammiraglie sportive ai futuri standard sulle emissioni. Le Bmw iX1 e iX2 ricevono un importante aggiornamento tecnico nell'elettronica di potenza che ora adotta componenti in carburo di silicio. Questa soluzione permette di ridurre le dispersioni e migliorare l'efficienza complessiva, traducendosi in un aumento dell'autonomia di circa 40 km nel ciclo Wltp sia per le varianti eDrive20 che per le xDrive30.

